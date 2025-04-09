Как есть и не толстеть: самые полезные и нужные продукты для женского здоровья

Поговорим с нашим экспертом о том, как сохранить красоту и молодость надолго.фото: freepik.com/prostolehЕсли говорить про правильное питание для женщин, то самое главное, первейшее, наиглавнейшее правило — то, которое не ведет к набору веса! Об этом нам рассказала Елена Устинова, врач-терапевт, диетолог бренда Первый живой коллаген, членом национальной ассоциации диетологов.