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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне. Защитник «ПСЖ» выбыл на несколько месяцев

Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне. Защитник «ПСЖ» выбыл на несколько месяцев

Защитника заменили на 71-й минуте матча за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» (2:0) из-за повреждения голеностопа левой ноги.

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