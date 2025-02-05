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Жители питерского ЖК поймали мигранта-насильника, совершившего три нападения за вечер

Жители питерского ЖК поймали мигранта-насильника, совершившего три нападения за вечер

ИА Регнум Первой тревогу забила одна из жительниц питерского ЖК. Женщина написала в домовом чате, как на нее у первого подъезда напал неизвестный мужчина, полез к ней руками в интимные места и пытался утащить с собой.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Отрезать яйца и отослать на родину
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16 час.
ОЛЕГЫЧ
Иш как мотыга дымилась......ботинком тушится элементарно и надолго а если постараться то и навсегда.
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14 час.
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