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Мировое обозрение

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Российский фехтовальщик собрался выступать на Олимпиаде за США

Российский фехтовальщик собрался выступать на Олимпиаде за США

Американское издание USA Today сообщило, что серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на играх в Париже.

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