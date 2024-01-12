Российский фехтовальщик собрался выступать на Олимпиаде за США

Американское издание USA Today сообщило, что серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить за национальную команду на играх в Париже.
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