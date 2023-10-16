пенсии неработающих пенсионеров планируют проиндексировать

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды, в 2025 году - на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году - на 4% и на 2,3% Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера к 2026 году может вырасти до 25 590 рублей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".