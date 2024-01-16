Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Хотя, все это вряд ли… Наша власть лишь себя охраняет, репрессируя недовольных. А этой сволочи уже диаспора наверняка...Банды Белгорода п...
  • Вячеслав Денисов
    Какая-то хреновенькая статья «за хулиганство»! Разжигание национальной розни и умышленное членовредительство вкупе - ...Банды Белгорода п...
  • Evgeny Ku
    Не иначе что этот французский пидор, завёз в Киев клопов,тараканов и крыс из Парижа. Нашли кого приглашать в гости ))Русские "Кинжалы"...

В Новосибирской области 1 млрд рублей вложат в объекты обращения с ТКО

В Новосибирской области 1 млрд рублей вложат в объекты обращения с ТКО

Два новых предприятия для обработки и утилизации мусора появятся в Новосибирской области.Экологический оператор собирается вложить около 1 миллиарда рублей в возведение двух новосибирских предприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх