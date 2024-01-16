В Новосибирской области 1 млрд рублей вложат в объекты обращения с ТКО

Два новых предприятия для обработки и утилизации мусора появятся в Новосибирской области.Экологический оператор собирается вложить около 1 миллиарда рублей в возведение двух новосибирских предприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
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