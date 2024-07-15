Geely Monjaro с шильдиком Renault становится бестселлером: зафиксирован ажиотажный спрос

Renault: ежедневно на кроссовер Grand Koleos поступает более 650 предзаказов Французский автопроизводитель Renault объявил об оглушительном успехе своего нового кроссовера Grand Koleos на южнокорейском рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии