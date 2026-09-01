Десять беспилотников уничтожили за ночь над Воронежской областью

Десять беспилотников уничтожили минувшей ночью над пятью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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