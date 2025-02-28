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Стоматолог рассказала, какие проблемы с зубами указывают на заболевания в организме

Стоматолог рассказала, какие проблемы с зубами указывают на заболевания в организме

Стоматолог Скандинавского Центра здоровья Екатерина Цыбина заявила, что полость рта способна многое сказать об общем состоянии организма, а проблемы с зубами могут указать на скрытые заболевания, об этом сообщается на сайте «Газета.

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