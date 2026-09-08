Издание France Football объявило имена претендентов на звание лучшего тренера года.Издание France Football объявило имена претендентов на звание лучшего тренера года.
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