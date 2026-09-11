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Царьград

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Мантуров: сократить сроки восстановления НПЗ и усилить защиту

Мантуров: сократить сроки восстановления НПЗ и усилить защиту

Первый вице-премьер России Денис Мантуров на встрече с представителями власти обратил внимание на необходимость защиты и резервирования нефтеперерабатывающих заводов, а также скорейшего восстановления НПЗ.

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