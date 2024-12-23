Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

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Василий Топчий

"Чем мы можем помочь Приднестровью? Я вам говорю — ничем. Потому что для того, чтобы нам помочь Приднестровью, нужно организовать морской десант в Одесскую область. Либо надо осуществить масштабное стратегическое наступление с целью выхода через Николаевскую и Одесскую области к Приднестровью и деблокады. Во всех других случаях ничего сделать не сможем", - утверждает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью "Царьграду". А что ракеты не долетят до Кишинёва?