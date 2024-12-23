Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.
Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
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ВТ
Василий Топчий
"Чем мы можем помочь Приднестровью? Я вам говорю — ничем. Потому что для того, чтобы нам помочь Приднестровью, нужно организовать морской десант в Одесскую область. Либо надо осуществить масштабное стратегическое наступление с целью выхода через Николаевскую и Одесскую области к Приднестровью и деблокады. Во всех других случаях ничего сделать не сможем", - утверждает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью "Царьграду". А что ракеты не долетят до Кишинёва?
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8 час.
W
Walery
Константин Сивков охуит ..... й стратег. Он отговорил СВО брать Киев в 2022 году.
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4 час.
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