В Подмосковье предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия

В Подмосковье предотвратили теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия. Об этом 25 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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