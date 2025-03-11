❗️Из-за атаки беспилотников в Москве не смогли приземлиться сразу несколько самолетов, летевших из Омска.
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❗️Из-за атаки беспилотников в Москве не смогли приземлиться сразу несколько самолетов, летевших из Омска.