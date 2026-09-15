В череповецкой школе № 1 сорвали уроки из-за детской шалости

На первый взгляд, вроде бы ничем не примечательная детская шалость привела к печальным последствиям, затопившим школу в Череповце.
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