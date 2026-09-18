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Овечкин объясняет участие в ролике «Единой России», умер Сергей Чепиков, «Краснодар» потерял очки, победы ЦСКА и «Динамо», дебют Плющенко-младшего за Азербайджан и другие новости

1. «Оренбург» и «Краснодар» не забили (0:0) в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ. Лидирующий в лиге «Краснодар»  не побеждает 3 матча подряд, а форвард Воробьев не забил ни разу за 12 матчей в клубе.

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