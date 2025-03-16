Лавров обсудил с Рубио дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии

РИА Новости/Максим Блинов Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарем США Марко Рубио дальнейшие шаги по восстановлению двусторонних связей после встречи делегаций в Саудовской Аравии.
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