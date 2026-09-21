Север Столицы
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Север Столицы

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Комплексное благоустройство нескольких дворов завершили в двух районах САО

Комплексное благоустройство нескольких дворов завершили в двух районах САО

В Бескудниковском районе и Восточном Дегунине завершилось масштабное обновление придомовых территорий.

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