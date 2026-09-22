Исключат ли из военного учета в 60 лет автоматически? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Почему Минобороны заявило об автоматическом исключении только сейчас? Когда на самом деле должна была заработать норма об исключении в 60 лет? Что мешает системе исключить человека автоматически? И могут ли ТЦК привлечь к ответственности после исключения из учета? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.
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