Исключат ли из военного учета в 60 лет автоматически? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Почему Минобороны заявило об автоматическом исключении только сейчас? Когда на самом деле должна была заработать норма об исключении в 60 лет? Что мешает системе исключить человека автоматически? И могут ли ТЦК привлечь к ответственности после исключения из учета? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.