В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен ремонт дорог в Сарапуле

В Удмуртии завершен ремонт дорог на площади 200 лет Сарапулу и улице Дубровской. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", инициированного президентом РОССИИ Владимиром Путиным.
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