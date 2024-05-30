Лавров: диалог о мире при правлении партии войны в Киеве трудно представить

Как подчеркнул в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, трудно себе представить диалог о мире с Украиной с учетом правления в этой стране партии войны, которая стремится «как минимум на словах» победить Россию на поле боя.
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