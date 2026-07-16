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В США приняли закон о честности выборов

В США приняли закон о честности выборов

Закон о национальной обороне, в который были включены положения Закона о спасении Америки (обеспечивающего честность выборов в США), был принят палатой представителей США 217 голосами против 209, сообщила 15 июля пресс-служба конгресса США.

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