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РИА Новости: экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года

РИА Новости: экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года

Поставки китайских яблок в Россию в феврале достигли шестилетнего максимума, а суммарная стоимость экспорта составила $8,2 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

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