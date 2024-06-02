"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

О, опять евреи в обсуждении дел российских! А как там у вас дела с Палестиной? От чего вы постоянно отмолчиваетесь на эту тему, но однако к нам, в российские дела, вы свои иудеские рожи суете! Как здоровье МЖ?

НП

Наталья Павлова

Я знаю, что белгородцы любят свой город. Когда была там в 2008 году, меня поразила чистота и ухоженность этого города. Я тогда влюбилась в Белгород. И мне трудно даже представить, что на улицах, по которым я ходила, рвутся снаряды, что дороги, которые тогда были ровными, изрыты бомбежками, что рушатся дома, на которые я с удовольствием смотрела (там ведь нет похожих друг на друга микрорайонов). Для меня это город-герой, город первого салюта, город труженников.