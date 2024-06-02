Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Автору надо было спуститься в историю пониже - начать все от Адама и Евы , а не с Калки Помесь фактов не означает пом...Дюмин — преемник ...
  • Врам Тавризов
    Это надо понимать однозначно Пьяница -пьяницей, а выдюжил - назло всем, кто не видит за пьянством ГЛАВНОЕДюмин — преемник ...
  • Александр Гребнев
    Он где учился для него все ученики кто? С ним творили тоже самое да нужна чистка в верхах проверка на патриотизм не з...Это не министр, э...

"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

К сожалению, взятие Авдеевки и смещение линии фронта дальше на Запад не обеспечили защиту Донецка от обстрелов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
О, опять евреи в обсуждении дел российских! А как там у вас дела с Палестиной? От чего вы постоянно отмолчиваетесь на эту тему, но однако к нам, в российские дела, вы свои иудеские рожи суете!  Как здоровье МЖ?
Ответить
13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Хрюкас фекалис,завтра понедельник, вернется свинарь, опять тебя пинками в стойло загонит, а то на выходные и из стойла сбежал, а в корыте пиндосопараша стынет!!!
Ответить
12 час.
НП
Наталья Павлова
Я знаю, что белгородцы любят свой город. Когда была там в 2008 году, меня поразила чистота и ухоженность этого города. Я тогда влюбилась в Белгород. И мне трудно даже представить, что на улицах, по которым я ходила, рвутся снаряды, что дороги, которые тогда были ровными, изрыты бомбежками, что рушатся дома, на которые я с удовольствием смотрела (там ведь нет похожих друг на друга микрорайонов). Для меня это город-герой, город первого салюта, город труженников.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх