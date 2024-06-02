К сожалению, взятие Авдеевки и смещение линии фронта дальше на Запад не обеспечили защиту Донецка от обстрелов.
"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК
Комментарии
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Аудрюс
О, опять евреи в обсуждении дел российских! А как там у вас дела с Палестиной? От чего вы постоянно отмолчиваетесь на эту тему, но однако к нам, в российские дела, вы свои иудеские рожи суете! Как здоровье МЖ?
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Хрюкас фекалис,завтра понедельник, вернется свинарь, опять тебя пинками в стойло загонит, а то на выходные и из стойла сбежал, а в корыте пиндосопараша стынет!!!
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12 час.
НП
Наталья Павлова
Я знаю, что белгородцы любят свой город. Когда была там в 2008 году, меня поразила чистота и ухоженность этого города. Я тогда влюбилась в Белгород. И мне трудно даже представить, что на улицах, по которым я ходила, рвутся снаряды, что дороги, которые тогда были ровными, изрыты бомбежками, что рушатся дома, на которые я с удовольствием смотрела (там ведь нет похожих друг на друга микрорайонов). Для меня это город-герой, город первого салюта, город труженников.
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11 час.
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