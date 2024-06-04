Опубликованы первые кадры со съемок сиквела фильма "Чебурашка"

Начались съемки семейного блокбастера "Чебурашка-2", над которым работают студии "Yellow", "Black and White", онлайн-кинотеатр "Старт", телеканал "Россия", киностудия "Союзмультфильм" при поддержке Фонда кино.
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