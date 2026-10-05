Почему суды в России жалеют мигрантов? Волшебное слово - "диаспора"

Мигранты, совершившие тяжкие преступления, выходят из залов суда с лёгкими штрафами. Как получилось, что плевок в лицо врачу или мошенничество на миллионы рублей наказываются мягче, чем переход дороги в неположенном месте? Ответ кроется не только в гуманности судей, но и в "волшебном слове", которое открывает любые двери в правоохранительной системе - "диаспора".