Мирошник сообщил о росте числа ударов ВСУ по гражданским объектам

Война дронов вышла на новый уровень. И речь не о фронте, а о наших городах. Цифры, которые привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, заставляют остановиться и перестать относиться к атакам БПЛА как к «фоновому шуму».
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