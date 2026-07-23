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Мировое обозрение

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Мирошник сообщил о росте числа ударов ВСУ по гражданским объектам

Мирошник сообщил о росте числа ударов ВСУ по гражданским объектам

Война дронов вышла на новый уровень. И речь не о фронте, а о наших городах. Цифры, которые привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, заставляют остановиться и перестать относиться к атакам БПЛА как к «фоновому шуму».

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