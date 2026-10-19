В коридорах власти - тектонический сдвиг. Премьер-министр Мишустин представил Путину обновлённый состав кабинета министров, и этот список уже называют "революцией технократов".
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