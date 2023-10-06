Правительство ХМАО уволило третьего руководителя медиахолдинга за три года

Власти ХМАО отправили в отставку третьего руководителя медиахолдинга за три года. Врио генерального директора Александр Пархоменко покидает пост, его сменит коммерческий директор «Издательского дома „Новости Югры“» Радмир Трунин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии