С начала года жители столицы направили через mos.ru свыше 40 тысяч заявлений, чтобы перестать получать бумажные единые платежные документы.
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