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  • Кристина
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Операция «чистый дом», или История сватовства

Операция «чистый дом», или История сватовства

Эта история началась со счастливого события – мой молодой человек после двух лет отношений сделал мне долгожданное предложение! Я была очень счастлива и, казалось, моего счастья теперь уже ничто не омрачит.

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