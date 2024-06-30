Операция «чистый дом», или История сватовства

Эта история началась со счастливого события – мой молодой человек после двух лет отношений сделал мне долгожданное предложение! Я была очень счастлива и, казалось, моего счастья теперь уже ничто не омрачит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии