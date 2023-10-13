«Ушли в лес после уроков». Во Владивостоке девятиклассник надышался газом и умер

Девятиклассник надышался газом и умер недалеко от школы во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Мальчик и три его одноклассника после уроков отправились в лес, достали баллончик для портативной плитки и решили использовать их не по назначению, однако после первого вдоха один из них упал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии