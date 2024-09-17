Азиатские фондовые рынки начали неделю смешанными торгами

Азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику в начале недели. Ключевые события сессии: Китай: Опубликованы негативные экономические данные за август - снижение промышленного производства, розничных продаж и инвестиций.
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