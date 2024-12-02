Сотрудники полиции предупреждают! Мошенники взламывают аккаунты в соцсетях

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о важности сохранения в тайне сведений о номере и других реквизитах своих банковских карт, паспортных данных, а также об особой осторожности при хранении персональных паспортных в сети Интернет.
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