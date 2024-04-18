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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каваю Ленарду сделали инъекцию в колено, чтобы он сыграл в 1-м матче против «Далласа»

Звездный форвард «Клипперс» сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Мэверикс». Главный тренер команды Тайрон Лю заявил несколько дней назад, что они готовились к серии с мыслью, что Ленард выйдет на площадку.

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