На Украину отправят около 30 тысяч военных: какие страны рискнут пойти на сделку?

По информации The Washington Post, план Европейского Союза включает создание сдерживающего контингента, который не будет размещен непосредственно на линии фронта, но сможет оперативно вступить в действие при необходимости.
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