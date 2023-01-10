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Сергей Карякин: «Матч на первенство мира – событие, требующее серьезной подготовки. Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля.

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