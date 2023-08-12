Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее

ИД

Игорь Джанти

Давно пора массово и строго проверить мигрантов уже получивших паспорт , насколько законно и без нарушений они были получены , кроме того следует максимально сократить их число проживающих временно. Без всяких препон автоматически предоставлять гражданство русским и всем коренным народам России , живущих вне ее и желающих сюда переехать.И ,конечно , нужно максимально облегчить получение российского гражданства представителям народов близкой культуры и нормальной ориентации, в том числе этническим немцам , французам и.т.д., готовых работать и развивать российскую промышленность , сельское хозяйство , науку , образование , медицину.