1. Простые американцы, уставшие от радужной, расовой и прочих граней повесточки, миллионами мечтают переселиться в страну истинной свободы, где уважают традиционные человеческие ценности, то есть в Россию.
Миллион американцев хочет переехать в Россию, население стран бСССР и рождаемость в Южной Корее
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Давно пора массово и строго проверить мигрантов уже получивших паспорт , насколько законно и без нарушений они были получены , кроме того следует максимально сократить их число проживающих временно. Без всяких препон автоматически предоставлять гражданство русским и всем коренным народам России , живущих вне ее и желающих сюда переехать.И ,конечно , нужно максимально облегчить получение российского гражданства представителям народов близкой культуры и нормальной ориентации, в том числе этническим немцам , французам и.т.д., готовых работать и развивать российскую промышленность , сельское хозяйство , науку , образование , медицину.
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14 час.
Елена Шарова
👍
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14 час.
Константин Котельников
Нам мало хахлобешенцев и толп урюков, еще пиндосов хотят пристроить, а за чей счет и нафига?! Вообще в России хорошо должны жить русские, а не яврейцы с азиатами и прочие наглоскунсы с фрицами! Сначала все преференции русским, а понаехавшие только по остаточному принципу!
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12 час.
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