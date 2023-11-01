Снег лежит уже на 80% территории России

Зима близко. Глубокий атлантический циклон со своими атмосферными фронтами напомнил, что зима не за горами, и, припорошив мокрым снегом, полив дождем и мелкой изморосью центральные регионы страны и Поволжье, добрался до Южного и Среднего Урала.