Снег лежит уже на 80% территории России

Зима близко. Глубокий атлантический циклон со своими атмосферными фронтами напомнил, что зима не за горами, и, припорошив мокрым снегом, полив дождем и мелкой изморосью центральные регионы страны и Поволжье, добрался до Южного и Среднего Урала.
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