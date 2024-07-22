NASA не отменило лунную миссию Astrobotic, что полетит вместо VIPER?

Концепт посадочного модуля Griffin / © Astrobotic По словам генерального директора компании Astrobotic Джона Торнтона, Griffin доставит на поверхности естественного спутника Земли солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии