Владельцы бондов просят изменить расчет срока владения замещающими облигациями

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) предложила рассчитывать срок владения замещающими облигациями с момента выпуска изначального евробонда, а не с момента его замены, благодаря чему инвесторы смогут в полном объеме получить полагающиеся им налоговые вычеты, которые зависят от срока нахождения бумаги в собственности.