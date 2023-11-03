Владельцы бондов просят изменить расчет срока владения замещающими облигациями

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) предложила рассчитывать срок владения замещающими облигациями с момента выпуска изначального евробонда, а не с момента его замены, благодаря чему инвесторы смогут в полном объеме получить полагающиеся им налоговые вычеты, которые зависят от срока нахождения бумаги в собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии