Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    не говорит по русски, что делать? отдать в школу, где говорят на языке, которому его научили родители, в стране, где ...«Что делать в шко...
  • Alex Nемо
    Назовите пожалуйста города построенные неграми конкретно, да ещё и задолго до того как белые люди начали строить свои...Когда приходят ди...
  • Виктор Онегин
    Тут не негры виноваты, тут время рулит. Задолго до новой эры белый народ города не строил, а вот тёмное население жил...Когда приходят ди...

Израиль эту войну не вывезет

Израиль эту войну не вывезет

Более того, он её уже проиграл. Произошло, это   в тот момент, когда Египет перекрыл границу с Газой и наотрез отказался впускать 2,5 млн палестинцев без еды, без работы, без крыши, но с политической и военной радикальной исламистской организацией ХАМАС, когда-то созданной Массадом в содружестве с МI-6.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх