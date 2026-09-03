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Калужские новости

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Аэропорт Калуги возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Калуги возобновил прием и выпуск самолетов

Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов после сообщения о сбитых 24 БПЛА над Калужской областью.

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