«Будет противодействовать «стелс»-истребителям»: шведская компания намерена разработать новый перехватчик

Швеция является одной из немногих стран мира, способных самостоятельно выпускать боевые самолеты. Однако будущее местного авиастроения находится под большим вопросом: истребитель 4-го поколения Gripen является единственным продуктом, который может предложить оборонка, и все разработки ограничены развитием только этой платформы – новейшую модификацию Gripen E планируется эксплуатировать до 2060 года.