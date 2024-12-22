Как ананас и пицца оказались на древнеримских изображениях в Помпеях

История древнего искусства полна загадок и неожиданных открытий. Одним из таких удивительных феноменов стали изображения пиццы и ананаса (но не вместе) на древнеримских фресках из погибшего города Помпеи — находки, которые ставят под сомнение наши представления о торговых связях и культурных обменах античного мира.