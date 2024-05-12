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Петербургский дневник

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Володин: предложенный состав кабмина профессионален

Володин: предложенный состав кабмина профессионален

Председатель Госдумы рассказал, как будут проходить обсуждения кандидатов в правительство Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе со СМИ поделился, как будут проходить обсуждения кандидатур в новый кабинет министров.

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