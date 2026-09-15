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Царьград

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В Пушкино таксист потерял сознание за рулём и устроил ДТП с 5 авто

В Пушкино таксист потерял сознание за рулём и устроил ДТП с 5 авто

Массовая авария с участием пяти транспортных средств произошла в Пушкино. Один из автомобилей — такси — оказался заблокирован, и для извлечения находившегося внутри водителя потребовалась помощь сотрудников Росгвардии.

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