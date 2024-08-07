В Тбилиси заявили о необходимости «Нюрнбергского процесса» над Саакашвили за войну-2008

Политика как она есть

После парламентских выборов 26 октября необходимо провести «Нюрнбергский процесс» над экс-президентом Михаилом Саакашвили и его окружением за войну с Россией 2008 года, заявил член лояльного властям движения «Сила народа» Давид Картвелишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.