В Тбилиси заявили о необходимости «Нюрнбергского процесса» над Саакашвили за войну-2008

После парламентских выборов 26 октября необходимо провести «Нюрнбергский процесс» над экс-президентом Михаилом Саакашвили и его окружением за войну с Россией 2008 года, заявил член лояльного властям движения «Сила народа» Давид Картвелишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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