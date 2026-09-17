Super El Niño 2026–27: What Commodity Markets to Watch? Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! JimHuangChicago Trade idea on NYMEX Henry Hub Natural Gas (NG); Also discussed: CBOT Wheat (ZW), Soybean Oil (ZL), Corn (ZC), Soybeans (ZS); COMEX Copper (HG) A potentially historic El Niño is developing in the tropical Pacific.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым