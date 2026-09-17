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Super El Niño 2026–27: What Commodity Markets to Watch?

Super El Niño 2026–27: What Commodity Markets to Watch?

Super El Niño 2026–27: What Commodity Markets to Watch? Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! JimHuangChicago Trade idea on NYMEX Henry Hub Natural Gas (NG); Also discussed: CBOT Wheat (ZW), Soybean Oil (ZL), Corn (ZC), Soybeans (ZS); COMEX Copper (HG) A potentially historic El Niño is developing in the tropical Pacific.

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