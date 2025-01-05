Утверждён проект реконструкции восточного участка ЕКАД Проектно-сметная документация на первый этап реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги получила положительное заключение госэкспертизы.
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Утверждён проект реконструкции восточного участка ЕКАД Проектно-сметная документация на первый этап реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги получила положительное заключение госэкспертизы.
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